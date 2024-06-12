Родионенко: мы решили поберечь Листунову. Слушаемся врачей

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко объяснила, почему олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье российская гимнастка Виктория Листунова не попала в состав сборной России на Игры БРИКС.

«Викторию Листунову мы бережём, честно скажу вам. Она под контролем врачей, потому что у неё есть проблема. Нам дали время, чтобы её не нагружать. Ей нельзя делать элементы, которые сложны для позвоночника, определённого его отдела. Она рвётся выступать в Казани, но специалисты не разрешили. И мы врачей всё-таки слушаем.

Она на тренировке подходила, а я ей сказала: «Вика, успокойся!» Ей надо делать щадящие элементы, особенно на брусьях. Она нам нужна здоровой, а не тогда, когда она будет терпеть боль. Нам нужно, чтобы она тренировалась с удовольствием, не через боль», — передаёт слова Родионенко корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.