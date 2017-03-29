Томашова может получить серебро ОИ-2012 после дисквалификации Булут

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в беге на 1500 метров представительница Турциидисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт IAAF. В марте 2016 года она была временно отстранена из-за отклонений в её биологическом паспорте.Все результаты спортсменки с 2011 года были аннулированы.Четвёртой в финальном забеге на 1500 м на Олимпиаде в Лондоне стала россиянка. Однако в связи с дисквалификацией Булут и олимпийской чемпионки турчанкиТатьяна может получить серебро Игр-2012.