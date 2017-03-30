Крэйвен: в связи с допинг-скандалом задаюсь вопросом, были ли Игры-2014 лучшими

Президент Международного паралимпийского комитетасказал, что Паралимпийские игры 2014 года в Сочи стали лучшими в плане создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями, но допинговый скандал подпортил впечатление об Играх.«Если мы посмотрим на само мероприятие, созданную безбарьерную среду, обновлённое законодательство и тот факт, что правительство России усилило внимание к теме доступной среды, то Сочи-2014 — это, безусловно, лучшие зимние Игры в этом плане. Благодаря Паралимпийским играм Сочи подал пример всей России, и остальные города стали стремиться к тому же.Однако, что касается доклада Макларена, особенно в плане того, что происходило в лаборатории, я действительно задаюсь вопросом, являлись ли эти Игры лучшими. К сожалению, они были запятнаны в результате подобных действий», — цитирует Крэйвена ТАСС.