19 игроков вызваны в сборную РФ по мини-футболу перед отбором на ЧЕ-2018

Сборная России по мини-футболу начинает подготовку к отборочному турниру чемпионата Европы 2018 года. Официальный сайт АФМР опубликовал список игроков, вызванных на подготовительный сбор в Подмосковье.: Сергей Слемзин («Газпром-Югра»), Дмитрий Путилов («Синара», Екатеринбург), Георгий Замтарадзе («Динамо», Московская область).: Дмитрий Лысков, Андрей Афанасьев, Владислав Шаяхметов, Эдер Лима, Данил Давыдов, Иван Чишкала (все – «Газпром-Югра»), Иван Милованов, Андрей Батырев, Сергей Абрамович (все – «Тюмень»), Сергей Абрамов, Артём Ниязов, Янар Асадов, Андрей Понкратов (все – «Дина», Москва), Антон Соколов («Синара»), Робиньо, Николай Переверзев (оба – «Динамо», Московская область).Матчи основного квалификационного раунда пройдут в Турции с 8 по 11 апреля. Соперниками россиян будут команды Франции, Словакии и Турции.