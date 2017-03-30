«Сибиряк» в гостях проиграл «Норильскому никелю» в 17-м туре ЧР по мини-футболу

«Норильский никель» в перенесённом матче 17-го тура чемпионата России по мини-футболу на своей площадке переиграл новосибирский «Сибиряк» со счётом 4:2. Подопечные Евгения Куксевича занимают второе место в турнирной таблице, а коллектив Александра Соколова располагается на девятой позиции.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
17-й тур
«Норильский никель» (Норильск) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 4:2 (1:1)
Голы: Волынюк, 9 (0:1), Сытин, 14 (1:1), Лео Сантана, 29 (1:2), Гордеев, 33 (2:2), Костыгин, 35 (3:2), Куманькин, 40 (4:2).