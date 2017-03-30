Ковтун: сам не понял, как упал с сальхова на разминке

Россиянин, ставший 10-м в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, прокомментировал травму, полученную на разминке, а также оценил своё выступление.«Честно говоря, я спросил у тренера, Инны Германовны, как я упал, потому что я не понял сам. Заходил на разминке на четверной сальхов, как обычно, абсолютно спокойно. Помню только, что соскользнуло ребро и я очень неприятно упал. Но я не помню, каким образом немножко повредил ногу. Потом подошёл к тренеру, и мы начали думать, что делать. Я поехал кататься по кругу, раскатывать ногу, потому что уже понимал, что буду кататься.Я рассчитывал, что адреналин притупит все ощущения. Так и получилось. Спустя какое-то время я уже ничего не чувствовал. Я достаточно неплохо вылетел в прыжок, контролировал ситуацию, но на замедленном повторе увидел, что приземлился ближе к пятке. Но я рад, что сделал остальные элементы. К сожалению, дорожку шагов оценили на третий уровень, что тоже немного расстроило. Впереди произвольная программа, буду стараться», — рассказа Ковтун в эфире программы «Все на матч».