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Ковтун: не упал бы с тулупа, было бы лучше впечатление

30 марта 2017, четверг. 21:44. Другие
Российский фигурист Максим Ковтун прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки, по итогам которой он стал лишь 10-м из-за падения.

«Не упал бы с тулупа, было бы лучше впечатление. А так, грязновато получилось. Хотя тренер осталась довольна, учитывая ситуацию. Но осадок неприятный всё равно есть. Хотел на 100% откататься. Важные старты в фигурном катании не так часто бывают. Это не хоккей. Постараюсь выложиться по максимуму в произвольной. Она у меня на хорошем уровне», — приводит слова Ковтуна «Российская газета».
Источник: Российская газета Сообщить об ошибке
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Максим Ковтун
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