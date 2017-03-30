Ковтун: не упал бы с тулупа, было бы лучше впечатление

Российский фигуристпрокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки, по итогам которой он стал лишь 10-м из-за падения.«Не упал бы с тулупа, было бы лучше впечатление. А так, грязновато получилось. Хотя тренер осталась довольна, учитывая ситуацию. Но осадок неприятный всё равно есть. Хотел на 100% откататься. Важные старты в фигурном катании не так часто бывают. Это не хоккей. Постараюсь выложиться по максимуму в произвольной. Она у меня на хорошем уровне», — приводит слова Ковтуна «Российская газета».