Морозов: бронза чемпионата мира далась нам с Тарасовой потом и кровью

Россиянин, ставший вместе стретьим в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, поделился впечатлениями от достигнутого успеха.«Мы довольны бронзой, это наша первая медаль с чемпионатов мира. Это дорогого стоит. Она далась нам потом и кровью. Были очень героические соревнования. Женя просто боец! Вышла и достойно выступила и в короткой, и в произвольной программах.Конечно, хотелось бы спокойно выступать, без такого рода инцидентов, но я думаю, что в голове уже будет сидеть, что раз прошли через это, то и дальше будет легче», — рассказал Морозов в эфире программы «Все на матч».