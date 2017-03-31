Шипулин: всегда готов защитить честь России, не позволю тыкать нас в грязь лицом

Российский биатлонистрассказал о скандальном противостоянии с французом Мартеном Фуркадом на чемпионате мира, а также прокомментировал нападки на Россию со стороны чехов.«Если честно, все эти громкие заявления, нерукопожатия и недопонимание сильно выматывают. Любой эмоциональный выплеск сказывается. Силы, которые могли бы помочь в гонке, уходят в другое русло. В ходе сезона я старался не зацикливаться на этом, но на чемпионате мира не обошлось без некрасивой истории. Хотя вы же знаете, мы с Фуркадом заранее договорились обо всём, чтобы поднять рейтинг биатлона.В словах Коукаловой и других чехов, которые продолжают протестовать против проведения соревнований в Тюмени, ничего хорошего нет. Становится грустно, когда спортсмены так себя ведут. Мы можем бегать где угодно, и переносами соревнований наказывают не нас, а город и болельщиков, которые вообще ни в чём не виноваты. Чешская команда, похоже, слишком недовольна тем, что чемпионат мира — 2021 достался Тюмени, а не Нове-Место.В этом году мы уже показали зубы, и теперь многие понимают, что к нам лучше не лезть. И я надеюсь, что в следующем всё будет спокойно. Но если к нам будут относиться агрессивно, мы дадим отпор. Мириться с бесконечными обвинениями не собираемся. Русский менталитет такой, что злить нас можно долго, но, когда мы ответим, мало не покажется. Очень не хотелось бы никаких конфликтов, но, если потребуется, я всегда готов защитить свою команду и честь страны. Тыкать нас в грязь лицом никому не позволю. Давайте выяснять отношения на спортивных аренах!» — приводит слова Шипулина «Спорт-экспресс».