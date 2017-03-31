Лыжники Ступак, Бессмертных, Викулин и Седов выиграли эстафету на ЧР

В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по лыжным гонкам. В мужской эстафете 4х10 км победила сборная Московской области (Никита Ступак, Александр Бессмертных, Павел Викулин, Пётр Седов). Второй стала команда Тюменской области, третьей — ХМАО-Югры.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Мужчины. Эстафета 4х10 км
1. Московская область (Никита Ступак, Александр Бессмертных, Павел Викулин, Пётр Седов) – 1:39.08,4.
2. Тюменская область (Илья Санников, Александр Большунов, Иван Якимушкин, Денис Спицов) – +44,2.
3. ХМАО-Югра (Рифат Сафиуллин, Евгений Дементьев, Сергей Турышев, Сергей Устюгов) – +1.32,2.