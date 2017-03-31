Мозер: ещё вчера Тарасова была очаровательным ребёнком, а сейчас маленький боец

Тренер всех трёх российских пар, участвовавших в чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки,прокомментировала итоги выступления своих учеников, лучшие из которых,, несмотря на резаную травму ноги партнёрши перед короткой программой, завоевали бронзовые медали.«Я заметила: в последнее время молодые спортсмены, которые сейчас катаются, настолько сами гипермотивированны, что не нуждаются в дополнительной помощи. Женя Тарасова научилась быть бойцом на этом чемпионате мира. Ещё вчера был очаровательный добрый ребёнок. А сейчас это маленький боец, который, получив травму на утренней тренировке, в два часа дня уверенно сказал мне: «Нина Михайловна, я буду выступать». Другое дело, что иногда эта самая гипермотивация приводит к совершенно обратному результату.Я о выступлении в первый день соревнований Ксении Столбовой и Фёдора Климова. Они настолько пытались здесь продемонстрировать свою готовность, а готовы они, можете мне поверить, были на 100%, что не смогли вообще ничего исполнить. Для меня, как и для них, это была полная неожиданность. Потому что я очень хорошо знаю характер ребят, жажду победы, особенно у Ксении. Психологически это очень сильно давит.Какое-то смешанное чувство от бронзы Тарасовой и Морозова, на самом деле. Но если говорить не только об этом чемпионате мира, но и о сезоне в целом, то положительных эмоций больше. Ведь Женя с Володей в этом году впервые выиграли финал Гран-при, стали чемпионами Европы. Для них это колоссальный прогресс. А бронза чемпионата мира, к тому же, отличная стартовая площадка для следующего сезона — олимпийского», — приводит слова Мозер «Газета.Ru».