Крамник сохранил четвёртое место в рейтинге ФИДЕ, Карякин — восьмой

Россиянесохранили свои позиции в рейтинге ФИДЕ по итогам марта. В активе Крамника 2811 очков, и он занимает четвёртую строчку, а Карякин идёт восьмым с 2783 очками.1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 28382. Уэсли Со (США) — 28223. Фабиано Каруана (США) — 28174. Владимир Крамник — 28115. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 28036. Хикару Накамура (США) — 27937. Вишванатан Ананд (Индия) — 27868. Сергей Карякин (Россия) — 27839. Левон Аронян (Армения) — 277410. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 2772Женский рейтинг возглавляют китаянки Хоу Ифань (2649) и Цзюй Вэньцзюнь (2596).