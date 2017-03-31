Крамник сохранил четвёртое место в рейтинге ФИДЕ, Карякин — восьмой

Россияне Владимир Крамник и Сергей Карякин сохранили свои позиции в рейтинге ФИДЕ по итогам марта. В активе Крамника 2811 очков, и он занимает четвёртую строчку, а Карякин идёт восьмым с 2783 очками.
Рейтинг ФИДЕ
1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2838
2. Уэсли Со (США) — 2822
3. Фабиано Каруана (США) — 2817
4. Владимир Крамник — 2811
5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 2803
6. Хикару Накамура (США) — 2793
7. Вишванатан Ананд (Индия) — 2786
8. Сергей Карякин (Россия) — 2783
9. Левон Аронян (Армения) — 2774
10. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 2772
Женский рейтинг возглавляют китаянки Хоу Ифань (2649) и Цзюй Вэньцзюнь (2596).