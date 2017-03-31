ICF отменила временное отстранение девятерых российских гребцов

Антидопинговая комиссия Международной федерации каноэ (ICF) разрешила участвовать в международных стартах девятерым российским гребцам, которые ранее были временно отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Всероссийской федерация гребли на байдарках и каноэ. В число дисквалифицированных точно выходили каноист Алексей Коровашков, а также байдарочники Александр Дьяченко и Наталья Подольская, а имена ещё шестерых спортсменов не сообщались.«Комиссия заслушала спортсменов, оценила имеющиеся доказательства по каждому индивидуальному случаю и пришла к выводу, что нет достаточных доказательств вины девятерых спортсменов в нарушениях антидопинговых правил. В связи с этим с настоящего момента спортсмены имеют право принимать участие в соревнованиях, но должны соответствовать дополнительным критериям допуска, которые также применимы ко всем российским спортсменам по гребле на байдарках и каноэ для участия в Международных соревнованиях в сезоне 2017 года», — говорится в официальном заявлении ICF.Помимо этого ICF объявила новые критерии допуска к соревнованиям для российских гребцов, по которым для участия в стартах каждый российский спортсмен должен быть протестирован на допинг минимум два раза начиная с 1 января 2017 года с интервалом между тестированиями не менее 14 дней. Кроме того, анализ допинг-проб должен быть проведён аккредитованными лабораториями Всемирного антидопингового агентства (ВAДA), расположенными не на территории РФ.