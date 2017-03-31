Медведева выразила надежду, что её труд приносит пользу России

Комментируя свою победу на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, россиянкарассказала о том, что эта победа значит для российского спорта в целом.«Надеюсь, труд, который мы проделываем с тренерами изо дня в день, действительно приносит большую пользу нашей стране. Порой очень печально слышать новости о том, о чём вы сами знаете. Наверное, главное — это то, что мы должны друг друга поддерживать и держаться рядом. Я уже проверила на собственном опыте, что поддержка может сыграть огромную роль в нашей жизни и открыть второе дыхание. Просто не нужно сдаваться, нужно идти вперёд», — сказала Медведева на пресс-конференции после второй подряд победы на чемпионате мира.