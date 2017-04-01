Юрлова: продолжаю набирать форму и восстанавливаю былые кондиции

Представительница Санкт-Петербургаподелилась впечатлениями от победы в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Тюмени.«Гонка для меня сложилась очень удачно. В Тюмени бежалось уже полегче, чем в Увате. Соревнования – это лучшая тренировка.Чувствую, что продолжаю набирать форму и восстанавливаю былые кондиции. Мне в любом случае приходится делать ставку на точную стрельбу. Всё-таки функциональное состояние пока не лучшее. Но ещё я обязана поблагодарить наших сервисёров. Лыжи у меня катили отлично», — приводит слова Юрловой агентство «Тюменская арена».