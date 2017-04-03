Илюмжинов: в FIDE меня сравнили с больным отцом, которого выкидывают на улицу

Президент Международной федерации шахмат (FIDE)сообщил, что один из членов FIDE сравнил его с отцом, которого решили выкинуть на улицу, когда он заболел. 27 марта на официальном сайте FIDE была опубликована новость об отставке Илюмжинова, но позднее глава федерации эту информацию опроверг.«Я сужусь с правительством США, а они говорят мне, чтобы я ушёл из FIDE и там уже судился, а когда докажу свою правоту – возвращался. Это нечестно. Всё же я 22 года проработал в FIDE, объединил шахматный мир, инвестировал около 100 миллионов долларов. Там даже один из представителей сказал, что мы одна семья, как говорится в нашем лозунге, а Кирсан – наш отец. А теперь, когда он „заболел“, мы выкидываем его на улицу, нашего отца. Вот такое сравнение было.Там все свои, я их из своих рук кормил, воспитал, некоторых поднял. Конечно, некоторые товарищи в Афинах пытаются меня в отставку отправить, но я сегодня тоже сделал заявление, которое ушло всем 188 членам FIDE. Написал о том, что никакого заявления я не делал. Я в письме указал, что в 2014 году меня избрали на четырёхлетний срок, новые выборы в 2018-м. Однако некоторые члены давят на то, что я под санкциями США и этим мешаю работе.Меня в этот список включили из-за политических причин, из-за связи с руководством Сирии. Мы с Башаром Асадом проводили турниры. Но я встречался с законно избранным президентом, законной властью и считаю это несправедливым.Вчера я вернулся из Кишинёва, там мы с президентом Молдавии Игорем Додоном провели турнир. Затем я съездил в Приднестровье, где встретился с президентом, там мы провели турнир между детьми Приднестровья и Молдовы», — цитирует Илюмжинова «Р-Спорт».