Илюмжинов готов судиться с людьми, опубликовавшими информацию о его отставке

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов обратился ко всем национальным шахматным федерациям с письмом, в котором заявил, что не намерен покидать свой пост и готов судиться с теми, кто распространил неправдивую информацию о его отставке. 27 марта на официальном сайте FIDE была опубликована новость об отставке Илюмжинова, но позднее глава федерации эту информацию опроверг.
Глава федерации также подчеркнул, что он не наделял членов совета FIDE полномочиями созвать внеочередное заседание президентского совета, сообщает «твиттер» Chess24.