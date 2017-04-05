6 апреля Карпов проведёт сеанс одновременной игры в шахматы в штаб-квартире ООН

12-й чемпион мира по шахматам6 апреля проведёт в штаб-квартире Организации объединённых наций в Нью-Йорке сеанс одновременной игры в шахматы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в постоянном представительстве РФ при ООН.Гроссмейстер проведёт 15 одновременных партий с сотрудниками ООН и представителями международного сообщества.Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем шахматных олимпиад в составе советской команды, трёхкратным чемпионом СССР, девятикратным обладателем шахматного «Оскара».