Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Илюмжинов: я иду напролом. И США развалятся, а я дальше пойду

5 апреля 2017, среда. 11:42. Другие
Президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов больше не настаивает на компенсации в $ 50 млрд от Министерства финансов США, но будет и дальше требовать извинений за включение в санкционный список. В конце ноября 2015 года глава FIDE был включён в санкционный список министерства финансов США. В мае 2016 года Илюмжинов подал в суд на Министерство финансов США, требуя компенсировать ему $ 50 млрд.

«Мне уже неважно, сколько денег они заплатят. Доллар или 50 миллиардов. Нужны извинения. Победа будет за мной, за нами, за моей командой. Когда меня включили в санкционный список, я сказал, что это несправедливо. В связи с переменами в руководстве страны они два месяца молчали, но сейчас снова вступили в диалог. Мои представители выступали в минфине. Я продолжаю требовать исключения меня из санкционного списка, хотя это никак не мешает мне выполнять свои обязанности.

Вообще, практика показывает, что все, кто идут против моей правды, со временем разрушаются. КГБ меня пытался наказать незаслуженно — его нет. Меня исключали из партии, но вскоре весь Советский Союз вообще развалился. Я иду напролом; и США развалятся, а я дальше пойду», — цитирует Илюмжинова ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Мотивация через «Инстаграм». На кого подписаться в Сети?
Мотивация через «Инстаграм». На кого подписаться в Сети?
Fitness
Новости. Другие
5 апреля 2017, среда
11:44 Ищенко назначена врио вице-премьера правительства Калининградской области
11:42 Илюмжинов: я иду напролом. И США развалятся, а я дальше пойду
10:55 Экхофф: Нортуг умеет лежать и стоять, так что и стрелять может научиться
10:00 «Финал четырёх» КР переименован после подписания соглашения ФГР с «ВКонтакте»
09:58 Алеева: во втором подходе я зафиксировала поднятие, но судьи не засчитали
09:55 Туриева: на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике я была готова только на 50%
09:54 6 апреля Карпов проведёт сеанс одновременной игры в шахматы в штаб-квартире ООН
09:50 Чен: после того как я второй раз остался без Олимпиады, мне было очень тяжело
09:37 Абросимова стала третьей на этапе Кубка Европы по триатлону в Португалии
09:30 Медведева: мы не знаем, что будет с нами в следующий момент, тем более — на ОИ
09:27 Российские кёрлингисты потерпели 7-е подряд поражение на ЧМ в Эдмонтоне
09:25 Зинченко: игра была равная, но «Спартак» пропустил из-за позиционных ошибок
09:16 Смышляева победила на турнире по конкуру в Ареццо
04:01 Мужская сборная России проиграла 6-й матч кряду на чемпионате мира по кёрлингу
02:20 ПКР отчитался о ходе работы по восстановлению членства в МПК
4 апреля 2017, вторник
23:14 Олег Чен завоевал серебро ЧЕ по тяжёлой атлетике в весе до 69 кг
22:48 Смирнова — серебряная медалистка юниорского ЧМ по фристайлу в могуле
22:31 Авербух: желаю Плющенко и Сотниковой удачи. Главное — работа, а не пиар
21:59 Россияне завоевали 4 золота на ЧМ среди юношей и девушек по фехтованию
21:18 МОК перечислил Перу $ 600 тыс. на восстановление страны после наводнения
20:52 Совет Минспорта отметил положительную динамику в результатах летающих лыжников
20:25 Алеева и Туриева — призёры чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в весе до 63 кг
20:15 Волосожар: в свой вес я вернулась, а вот чтобы набрать форму, нужно потрудиться
19:56 Альбазини выиграл второй этап веломногодневки «Тур страны басков»
19:44 Плющенко: фигурное катание стало экстремальным видом спорта — это круто!
19:14 Лайшев: у Медведевой очень хороший характер, за что спасибо родителям и тренерам
18:14 Заварзина: меня назначили представительницей спортсменов в комиссии атлетов FIS
18:00 Илюмжинов зарегистрировал в США благотворительный фонд Kirsan Fund
17:46 29 апреля в Санкт-Петербурге пройдёт экстремальный спектакль «Игры Монстров»
17:27 ВАДА получило от Саудовской Аравии дополнительный взнос в размере $ 100 тыс.
17:25 Валуев: чтоб не убивать паралимпизм в РФ, мы должны придумать альтернативу Играм
16:58 ФФККР: решили дать возможность Погорилой отойти от психологической травмы
16:43 Жулин: если Плющенко не будет ломать технику Сотниковой, то всё может получиться
15:45 Бадминтонисты Иванов и Созонов не смогли выйти в полуфинал турнира Суперсерии
15:34 Погорилая: я была бы не против поехать на командный ЧМ, но это решение ФФККР
14:45 На пост президента Международной федерации тяжёлой атлетики претендуют 7 человек
14:39 Буянова: мне непонятно решение не включать Погорилую в состав на командный ЧМ
14:04 Совет спортсменов МПК отверг допуск паралимпийцев РФ под нейтральным флагом
14:00 С 2022 года ЧЕ по мини-футболу будут проводиться раз в четыре года
13:58 Путин поздравил Медведеву с победой на ЧМ по фигурному катанию 2017
13:39 Авербух: вполне возможно, что Сотникова и Плющенко вместе бросят всем перчатку
12:53 Олимпийская чемпионка Сотникова будет работать с Плющенко
12:35 Стартовала регистрация на Red Bull Flugtag 2017
11:59 Каминский: лыжники Червоткин и Большунов должны постоянно выступать в сборной
10:45 Мишин: Ханю напоминает пантеру, которая никогда не посещала класс балета
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Пять медалей Сергея Устюгова на ЧМ по лыжным видам спорта - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+