Илюмжинов: я иду напролом. И США развалятся, а я дальше пойду

Президент Международной федерации шахматбольше не настаивает на компенсации в $ 50 млрд от Министерства финансов США, но будет и дальше требовать извинений за включение в санкционный список. В конце ноября 2015 года глава FIDE был включён в санкционный список министерства финансов США. В мае 2016 года Илюмжинов подал в суд на Министерство финансов США, требуя компенсировать ему $ 50 млрд.«Мне уже неважно, сколько денег они заплатят. Доллар или 50 миллиардов. Нужны извинения. Победа будет за мной, за нами, за моей командой. Когда меня включили в санкционный список, я сказал, что это несправедливо. В связи с переменами в руководстве страны они два месяца молчали, но сейчас снова вступили в диалог. Мои представители выступали в минфине. Я продолжаю требовать исключения меня из санкционного списка, хотя это никак не мешает мне выполнять свои обязанности.Вообще, практика показывает, что все, кто идут против моей правды, со временем разрушаются. КГБ меня пытался наказать незаслуженно — его нет. Меня исключали из партии, но вскоре весь Советский Союз вообще развалился. Я иду напролом; и США развалятся, а я дальше пойду», — цитирует Илюмжинова ТАСС.