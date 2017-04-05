Ищенко назначена врио вице-премьера правительства Калининградской области

Пятикратная олимпийская чемпионка российская синхронистка Наталья Ищенко официально завершила карьеру и назначена на должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области, сообщает официальный сайт правительства региона. 30-летняя спортсмена завоевала 19 титулов чемпионки мира и 12 – чемпионки Европы.
«Временно исполняющей обязанности заместителя председателя областного правительства назначена Наталья Ищенко. Соответствующее распоряжение подписано главой региона Антоном Алихановым. Ищенко будет курировать агентство по спорту и агентство по делам молодёжи Калининградской области», — говорится в сообщении.
«Наталья Ищенко достигла высших результатов в спорте, не понаслышке знает эту сферу. Уверен, её профессионализм и опыт участия в таких грандиозных проектах, как Олимпийские игры, в соревнованиях мирового и европейского уровня, будут работать на пользу калининградского спорта. У жителей региона к Наталье Сергеевне особое тёплое отношение. Она хорошо знакома с нашей спортивной жизнью, неоднократно присутствовала на областных мероприятиях, всегда поддерживает связь со своими учителями и коллегами», — сказал Алиханов.