Алиев: АМФР готова оказать любую поддержку МФК «Динамо»

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев заявил, что АМФР готова оказать поддержку подмосковному «Динамо», которое испытывает серьёзные финансовые трудности. Ранее генеральный директор МФК «Динамо» Галина Данилкина сообщила, что судьба клуба на следующий сезон остаётся неизвестной из-за сложной финансовой ситуации.
«Динамо» — это важнейшая страница в развитии российского мини-футбола; клуб, созданный по инициативе лучшего игрока мира XX века Константина Ерёменко. Необходимо предпринять все усилия для стабилизации ситуации, и АМФР со своей стороны готова оказать любую поддержку 10-кратному чемпиону страны, первому, кто сумел привезти в Россию Кубок УЕФА в 2007 году.
Важно отметить, что партнёр клуба поддерживает множество спортивных и социальных проектов в нашей стране. Допускаю, что в силу объективных причин возможны некоторые сбои в партнёрской программе с МФК «Динамо», но я убеждён, что эти трудности решаемы при взаимном понимании», — цитирует Алиева «Р-Спорт».
Также он отметил, что к игрокам «Динамо» и «Дины» не будут применяться штрафные санкции за акцию протеста в финале Кубка России. В начале матча игроки обеих команд в знак протеста из-за долгов по зарплате в течение минуты не предпринимали никаких действий.