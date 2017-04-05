Алиев: АМФР готова оказать любую поддержку МФК «Динамо»

Президент Ассоциации мини-футбола Россиизаявил, что АМФР готова оказать поддержку подмосковному «Динамо», которое испытывает серьёзные финансовые трудности. Ранее генеральный директор МФК «Динамо»сообщила, что судьба клуба на следующий сезон остаётся неизвестной из-за сложной финансовой ситуации.«Динамо» — это важнейшая страница в развитии российского мини-футбола; клуб, созданный по инициативе лучшего игрока мира XX века Константина Ерёменко. Необходимо предпринять все усилия для стабилизации ситуации, и АМФР со своей стороны готова оказать любую поддержку 10-кратному чемпиону страны, первому, кто сумел привезти в Россию Кубок УЕФА в 2007 году.Важно отметить, что партнёр клуба поддерживает множество спортивных и социальных проектов в нашей стране. Допускаю, что в силу объективных причин возможны некоторые сбои в партнёрской программе с МФК «Динамо», но я убеждён, что эти трудности решаемы при взаимном понимании», — цитирует Алиева «Р-Спорт».Также он отметил, что к игрокам «Динамо» и «Дины» не будут применяться штрафные санкции за акцию протеста в финале Кубка России. В начале матча игроки обеих команд в знак протеста из-за долгов по зарплате в течение минуты не предпринимали никаких действий.