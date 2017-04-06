Тихонов: если в сборную придёт Королькевич, я не подойду близко к команде

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил потенциальных кандидатов на пост старшего тренера женской сборной России. Накануне стало известно, что для утверждения тренерского состава женской сборной решено провести ещё одну рабочую встречу членов правления СБР.
«Что-то в СБР темнят. Но я своё мнение высказал: я за кандидатуру Сергея Коновалова и категорически против Королькевича. Сколько можно наступать на одни и те же грабли?! Меня и Владимир Аликин поддержал.
Хватит с нас иностранцев! Наши получают по полторы тысячи, а те по 20 тысяч. Но вопрос даже не в деньгах: то, что не приняли решение по тренерскому штабу женской сборной, говорит о неуверенности нынешнего правления СБР. Почему не назвали тренеров женской сборной? Если придёт Королькевич, я не подойду близко к команде. Выставите против меня на стрельбище хоть весь тренерский штаб сборной и посмотрим, что они против меня покажут, как в теории, так и в практике.
Я уже говорил, что готов консультировать нашу женскую команду и взять на себя ответственность за результат», – цитирует Тихонова «Советский спорт».