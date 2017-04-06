Ологонова, Коблова и Воробьёва занимают вторые места в новом рейтинге UWW

Объединённый мир борьбы представил новый рейтинг в женской борьбе. Три россиянки занимают вторые места — Ирина Ологонова (до 55 кг), Валерия Коблова (до 58 кг) и Наталья Воробьёва (до 69 кг).
Женская борьба. Мировой рейтинг Объединённого мира борьбы
До 55 кг
1. Маю Мукаида (Япония).
2. Ирина Ологонова (Россия).
3. Рамона Галамбош (Венгрия).
До 58 кг
1. Каори Итё (Япония).
2. Валерия Коблова (Россия).
3. Марва Амри (Тунис).
До 69 кг
1. Сара Досо (Япония).
2. Наталья Воробьёва (Россия).
3. Дженни Франссон (Швеция).