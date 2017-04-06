Ищенко: буду курировать спорт и молодёжную политику в Калининградской области

Пятикратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира, объявившая о завершении карьеры и назначенная на должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области, рассказала о новой работе.«Видимо, я просто не была готова к тому, чтобы сказать о завершении карьеры вслух. Сейчас же окончательно поняла, что пришло время уйти и нацеливаться уже на другие вещи.Должность предполагает, что я буду курировать спорт и молодёжную политику в Калининграде, поэтому я искренне надеюсь, что далеко от спорта не отойду. Хотя сейчас моя позиция, конечно же, в большей степени политическая, нежели спортивная. Начала вникать в эти вопросы. Понятно, что Калининград – не Москва, ни в плане территории, ни в плане денег, но если мне удастся решить хотя бы часть имеющихся проблем, значит не напрасно я за эту работу взялась. Мне очень хочется быть полезной – всё-таки я в этом регионе родилась и выросла, здесь делала первые шаги в спорте. Работа для меня очень ответственная, но это не пугает: всё-таки когда столько лет защищаешь честь страны как спортсмен, начинаешь понимать связанную с этим меру ответственности очень хорошо. Я уже переехала в этот город из Москвы и даже успела отдать сына в новый детский сад», — приводит слова Ищенко «Спорт-экспресс».