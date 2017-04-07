Слепцова не примет участия в «Югорском лыжном марафоне»

Олимпийская чемпионка 2010 года российская биатлонисткане примет участия в Югорском лыжном марафоне, который состоится в Ханты-Мансийске 8 апреля. Ранее организаторы соревнований сообщали, что Светлана вошла в состав участников соревнований, наряду с олимпийским чемпионом 2006 года по лыжным гонкам, членами сборной России по лыжным гонкам — бронзовым призёром чемпионата мира 2013 года, серебряным призёром Олимпиады-2014и призёром этапов Кубка мира5 апреля Слепцова в своём «инстаграме» сообщила, что перенесла операцию на плече и вынуждена завершить выступления в сезоне.