Нортуг: после марафона с удовольствием отпраздную с Устюговым его день рождения

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира норвежский лыжникподелился ожиданиями от Югорского марафона, который пройдёт 8 апреля в Ханты-Мансийске.«Конечно, я надеюсь побороться за победу в Ханты-Мансийске. Я видел, как здесь проходили соревнования по биатлону, а сейчас впервые приехал сюда. С нетерпением жду соревнований.Главная цель моего визита — это, конечно, гонка, но не забываю том, что Сергей Устюгов будет отмечать свой 25-й день рождения здесь. Я с удовольствием после гонки отпраздную с ним. Я привёз с собой подарок из Норвегии специально к его дню рождения. Считаю, что это очень хороший повод и место для подарка, как акт признания его заслуг в этом сезоне», — сказал Нортуг.