Борец Ахмедов: есть чувство неловкости от того, что я получу золото ОИ-2008

Российский борец вольного стиля Бахтияр Ахмедов прокомментировал информацию о том, что он получит золотую медаль летних Олимпийских игр 2008 года после аннулирования результатов представителя Узбекистана Артура Таймазова.
«То, что произошло, для меня стало полной неожиданностью. Я горжусь, что олимпийское золото легло в копилку спортивной славы нашей страны, стало частью большой истории дагестанской борьбы, но это никак не относится к моим личным амбициям. Для меня как для спортсмена это, безусловно, огромная честь, но всё-таки есть некоторое чувство неловкости. Все мы — единая борцовская семья, славная своей дружбой.
Мы ещё с юниорских лет поддерживаем хорошие отношения с Артуром, это титулованный, заслуженный борец с большой буквы. И я всегда чувствовал как с его стороны, так и со стороны всего его народа братское отношение», — цитирует Ахмедова ТАСС.