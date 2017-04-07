Данкевич: с нетерпением ждем дуэли Устюгова с Нортугом в Ханты-Мансийске

Председатель правления, член наблюдательного совета банка «Открытие» — генерального партнёра Югорского лыжного марафона —поделился ожиданиями от гонки, которая пройдёт в Ханты-Мансийске 8 апреля.«С Югорским марафоном меня связывает давняя история: я сам пробежал его дистанцию в 2013 году — когда мы только-только начинали, — рассказал Евгений Данкевич. — И вот теперь уже пятый по счету турнир, и каждый из них наш банк в меру сил поддерживал. Приятно смотреть, как на глазах растёт статус Югорского марафона, как к нам стали приезжать мировые звёзды. Вот и до дуэли Сергея Устюгова с Петером Нортугом доросли (). Завтра будет крайне интересно — уверен, что многие любители лыжного спорта во всём мире с нетерпением ждут этой гонки.Глядя на такую востребованность, с этого сезона банк „Открытие“ решил стать партнёром всей серии Russialoppet из 22 этапов, заключительной частью которой является Югорский марафон. Нам кажется крайне важным, что эти соревнования — по-настоящему массовые. Буквально каждый может выйти на старт, чтобы проверить свои силы в борьбе со знаменитыми гонщиками. Это хорошо вписывается в концепцию и философию развития нашего проекта».