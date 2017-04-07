Определён состав сборной России по дзюдо на чемпионат Европы в Польше

Тренерский штаб сборной России по дзюдо огласил состав команды на чемпионат Европы в Варшаве, который пройдёт 20-23 апреля, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.
В состав мужской сборной вошли Роберт Мшвидобадзе (до 66 кг), Камал Хан-Магомедов (66 кг), Денис Ярцев и Муса Могушков (до 73 кг), Аслан Лаппинагов и Алан Хубецов (до 81 кг), Хусен Халмурзаев (90 кг), Кирилл Денисов и Казбек Занкишиев (до 100 кг).
Женскую сборную представят Ирина Долгова и Мария Персидская (до 48 кг), Алеся Кузнецова (до 52 кг), Анастасия Конкина и Ирина Заблудина (до 57 кг), Екатерина Валькова и Дарья Давыдова (до 63 кг), Антонина Шмелёва (до 78 кг), Ксения Чибисова (свыше 78 кг).