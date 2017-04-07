Мамиашвили: тотальная борьба с приёмом допинга должна проходить иначе

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал информацию о том, что российский борец вольного стиля Бахтияр Ахмедов получит золотую медаль летних Олимпийских игр 2008 года после аннулирования результатов представителя Узбекистана Артура Таймазова.
«Приятно, что Россия получила ещё одну золотую медаль. С другой стороны, всё это печально. Тотальная борьба с приёмом запрещённых препаратов должна проходить иначе. Спортсменом надо понимать неотвратимость наказания, причём здесь и сейчас, а не спустя десятилетия.
Получит ли Ахмедов дополнительные призовые? Этого я пока не знаю. Сейчас нахожусь в командировке, и пока на руках нет официальных материалов. В ближайшие дни вернусь и войду в курс дела», — цитирует Мамиашвили «Спорт-экспресс».