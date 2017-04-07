Совет Минспорта РФ признал удовлетворительными итоги сезона у конькобежцев

Экспертный совет Министерства спорта РФ признал удовлетворительными итоги выступления сборной России по конькобежному спорту в сезоне-2016/17, сообщил старший тренер спринтерской группы национальной сборной Дмитрий Дорофеев.«Экспертный совет Министерства спорта РФ оценил результаты сезона у российских конькобежцев как удовлетворительные. С Кулижниковым случилось то, что случилось, но Павел никуда не делся, он остается топ-спортсменом. Экспертный совет Министерства спорта принял к сведению нашу ситуацию.Члены совета понимают, что получается, когда выбывает лидер, а у нас лидеров не так много, сборная России — не сборная Нидерландов. Поэтому оценка была поставлена удовлетворительная, тому были объективные причины. Нам пожелали удачи в следующем сезоне и выразили надежду, что ситуация в следующем сезоне нормализуется, в целом ситуация складывается в положительном направлении, и мы надеемся, что форс-мажоров в олимпийском сезоне не будет.Что касается остальных ребят, тот же Руслан Мурашов подтвердил статус топ-спортсмена. Конкуренция и борьба в спринте очень серьёзная, здесь уровень везения и уровень состояния спортсмена и самого человека как личности имеют большое значение. Также Денис Юсков в борьбе завоевал серебро чемпионата мира, а женская командная гонка подтвердила свой уровень, став бронзовым призёром», — приводит слова Дорофеева ТАСС.