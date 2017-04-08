Елфутина: выкупила доску, на которой завоевала бронзу Олимпиады

Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянка, ставшая третьей в классе RS:X на парусной регате «Кубок Принцессы Софии» в Испании, прокомментировала своё выступление.«Я довольна – считаю, что в целом регата получилась. Третье место – это мой лучший результат на «Кубке Принцессы Софии», раньше здесь всё как-то не складывалось. На этот раз почти все решающие гонки проходили при очень сильном ветре, было очень сложно. Но самое главное – регата проводилась в новом формате. Такого раньше никогда не было, чтобы всё решала одна финальная гонка. Поэтому я рада, что мне удалось совладать с собой и с ветром.Так сложилось, что прямо на регату мне привезли доску, на которой я выиграла бронзу Олимпиады в Рио. И она снова помогла мне завоевать медаль. Я давно мечтала выкупить доску, на которой выступала в Рио-де-Жанейро. Как минимум это олимпийская реликвия, я очень хотела иметь её хотя бы в виде сувенира. Но оказалось, что эта доска по-прежнему хорошо идёт. Она немного отличается от тех, на которых я выступала раньше. И лучше подходит мне. Поэтому мы с тренером решили, что я отгоняю на олимпийской доске регату на Пальма-де-Мальорке. Ведь я знаю, что от неё ожидать. Это хорошая доска, а к хорошему привыкаешь быстро. Мне очень удобно на ней кататься. Производитель всех парусных досок один – фирма Neil Pryde из Гонконга. Для Олимпиады в Рио-де-Жанейро разработали новый тип доски. Сначала думали, что изменили дизайн. Но как оказалось, они там ещё что-то с матрицей доски сделали. Не могу объяснить точно, но по ощущениям эта доска отличается от аналогичных. Я выкупила доску и парус – только полотно без мачты и других приспособлений. Это обошлось мне в 190 000 рублей», — приводит слова Елфутиной агентство «Весь спорт».