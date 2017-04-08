Пацев: некоторые считают Завьялову чемпионкой Игр — среди стопроцентных женщин

Спортивный юрист, представлявший интересы российской бегуньи(Поистоговой) в Спортивном арбитражном суде, прокомментировал решение о двухлетней дисквалификации своей клиентки.«Решение CAS по заявлению Международной ассоциации легкоатлетических федераций о привлечении к ответственности российской легкоатлетки Екатерины Завьяловой (Поистоговой) было принято на основании аудиозаписей, собранных её «подругой» Юлией Степановой, и данных, полученных от профессора Ричарда Макларена. Катя была дисквалифицирована на два года, при этом к моменту выхода решения CAS почти один год и восемь месяцев из двухлетнего срока Катя уже отбыла в рамках наложенного ранее временного отстранения. Срок её дисквалификации истекает примерно через четыре месяца – 24 августа. Катины результаты аннулированы с конца октября 2014 года (когда были сделаны степановские аудиозаписи), а не с июля 2012, как просила IAAF.Коллегия арбитров CAS посчитала, что данные, представленные профессором Маклареном в отношении Кати, не являются сколь-нибудь достаточными доказательствами для серьёзных выводов о вовлечённости спортсменки в употребление допинга. Да и обвинения Степановой в части употребления Екатериной ряда запрещённых веществ были признаны бездоказательными. Теперь Екатерина может вздохнуть спокойно: на её статус призёра Олимпийских игр-2012 никто не посягает! Более того, после другого решения CAS, вынесенного в феврале этого года, Катя уже претендует обменять свою бронзовую медаль на серебряную! А учитывая, что обладателем золотой медали Лондона-2012 в беге на 800 м сейчас стала Кастер Семеня, некоторые могут считать Катю даже и золотой медалисткой – среди стопроцентных женщин», — приводит слова Пацева агентство «Весь спорт».