Устюгов: километров за 8 до финиша предпринял рывок и смог оторваться от Нортуга

Россиянинподелился впечатлениями от победы на Югорском лыжном марафоне в Ханты-Мансийске.«Эта победа очень важна для меня. Приятно выиграть в свой день рождения. Я в пятый раз участвовал в Югорском марафоне и впервые смог победить. Была очень сложная погода, сильный ветер, поэтому на первой части круга убежать было нереально. Я ехал и думал, что мы приедем на финиш все вместе, а от Нортуга надо было отрываться задолго до финиша, потому что он отличный финишёр. Километров за 8 я предпринял рывок и смог оторваться от него.Если говорить о сезоне в целом, то наиболее ценными для меня являются золотые медали чемпионата мира», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.