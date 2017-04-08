Штангист Албегов стал четвёртым на чемпионате Европы в Хорватии

Российскому тяжелоатлету Руслану Албегову, выступающему в весовой категории свыше 105 кг, всего одного килограмма не хватило до бронзовой медали на чемпионате Европы в Сплите (Хорватия). По сумме двух упражнений (рывка и толчка) бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, двукратный чемпион мира и Европы Албегов поднял 433 (196+237) кг и стал четвёртым.
Победил грузинский спортсмен Лаша Талахадзе (467), второе место занял армянин Гор Минасян (446), третье — его соотечественник Рубен Алексанян (434).
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит, Хорватия
Мужчины. Свыше 105 кг
1. Лаша Талахадзе (Грузия) – 467 (217+250).
2. Гор Минасян (Армения) – 446 (211+235).
3. Рубен Алексанян (Армения) – 434 (190+244).
4. Руслан Албегов (Россия) – 433 (196+237).