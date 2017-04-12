Тихонов: готов извиниться за то, что верил в Касперовича, а у него не получилось

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлонурассказал, почему со временем изменил своё мнение о главном тренере сборной России«Я в своё время поддержал кандидатуру Касперовича на пост главного тренера. Он очень хорошо показал себя в работе с юниорами, молодёжной командой. Но иногда власть портит людей. Я считаю, что он не справился и не оправдал доверия. Ему не удалось сплотить коллектив, разрешить противоречия между группами подготовки. Это был ошибочный путь. Должна быть единая команда, а мы, к великому сожалению, потеряли время. Я готов извиниться за Сашу, за то, что верил в него, а у него не получилось», – написал Тихонов на своём официальном сайте.