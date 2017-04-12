Шмелёва и Войнова завоевали золото в командном спринте на ЧМ в Гонконге

В Гонконге продолжается чемпионат мира по велоспорту на треке. Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова завоевали золото в командном спринте, в финале опередив австралиек Карли Маккалох и Стефани Мортон на 0,129 секунды. Россиянки защитили титул чемпионок мира в командном спринте.
Бронзу завоевали немецкие велогонщицы, в заезде за бронзу опередившие китаянок.
Чемпионат мира по велоспорту на треке в Гонконге завершится 16 апреля.