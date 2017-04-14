Коэ: IAAF ждёт результатов работы ЕАА по пересмотру рекордов Европы

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федерацийпрокомментировал инициативу Европейской легкоатлетической ассоциации выработать новый подход к оценке законности некоторых легкоатлетических рекордов в Европе в связи с допинговыми скандалами.«Мы дождёмся результатов работы европейской ассоциации, которая уже некоторое время занимается этим вопросом. Если такой подход будет выработан, то мы уже оценим, насколько его возможно применить на международном уровне», — приводит слова Коэ официальный сайт IAAF.