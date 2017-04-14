Коэ: IAAF ждёт результатов работы ЕАА по пересмотру рекордов Европы

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ прокомментировал инициативу Европейской легкоатлетической ассоциации выработать новый подход к оценке законности некоторых легкоатлетических рекордов в Европе в связи с допинговыми скандалами.
«Мы дождёмся результатов работы европейской ассоциации, которая уже некоторое время занимается этим вопросом. Если такой подход будет выработан, то мы уже оценим, насколько его возможно применить на международном уровне», — приводит слова Коэ официальный сайт IAAF.