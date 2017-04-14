А. Пашкин утверждён главным тренером «Байкала-Энергии»

официально утверждён в должности главного тренера иркутского клуба «Байкал-Энергия», который выступает в чемпионате России по хоккею с мячом.Также одобрены новые соглашения с вратарём Максимом Негруном, защитниками Никитой Юрловым, Тимуром Кутуповым и Игорем Вассерманом, полузащитниками Евгением Шадриным и Русланом Тремаскиным. На основании действующих договоров выступления в составе команды в предстоящем сезоне продолжат Александр и Егор Егорычевы, Павел Дубовик, Станислав Исмагилов, Тимофей Безносов, Иван Нечаев, Евгений Иванушкин и капитан Максим Гавриленко. Таким образом, из серебряного состава «Байкала-Энергии» образца 2017 года под знамёнами клуба остаются 14 хоккеистов.Образовавшуюся вакансию во вратарской позиции займёт Григорий Лапин, выступавший в минувшем сезоне в составе шведского «Траноса». Среднюю линию призваны восполнить Никита Свиридов, Антон Шевцов и Александр Слугин. Атакующую линию усилит Никита Иванов.