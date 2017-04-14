Набсовет РУСАДА признал удовлетворительной деятельность агентства за 2016 год

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства признал удовлетворительной работу РУСАДА за 2016 год, а также одобрил финансовый план на 2017 год, сообщает официальный сайт РУСАДА.«Члены наблюдательного совета ознакомились с отчётом деятельности агентства и с финансовым отчётом за 2016 год. Деятельность агентства признана удовлетворительной. Также был одобрен финансовый план РУСАДА на 2017 год», — говорится в сообщении.В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. В итоге была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.