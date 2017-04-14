Пётр Зозуля поднимется на Эльбрус в поддержку подростков с синдромом Дауна

7 мая путешественник и мотивационный спикер, основатель компании RestartYOU, активный участник проекта «Атлет во благо» Пётр Зозуля поднимется на Эльбрус – самую высокую горную вершину России и Европы (высота 5 642 метра). Цель восхождения — собрать 156 420 рублей. Все собранные средства будут направлены в «Благотворительный Фонд поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» на программы профориентации подростков с синдромом Дауна. Ранее Зозуля совершил благотворительный забег на 360 км.
Все новости о подготовке, подбору снаряжения, фотографии и информация о партнёрах будут появляться на странице проекта в «Фейсбуке»: «Эльбрус: восхождение во благо», а также на странице благотворительного фонда «Синдром любви». Поддержать проект и помочь «атлету во благо» собрать нужную сумму можно на платформе «Сделай!»
«Основной риск – это горная болезнь, которую вызывает недостаток кислорода, усталость, холод и солнечная радиация. Когда ты в горах, то вероятность столкнуться с совершенно непредвиденными реакциями организма очень высока, и может оказаться непросто. Например, если ты немного сбиваешься с ритма, то потом вынужден долго выравнивать дыхание. Главное правило – это не останавливаться.
Своими проектами я хочу изменить отношение нашего общества к людям с синдромом Дауна. Подросткам нужна возможность работать и зарабатывать деньги, чтобы изменить их жизнь к лучшему», – сообщил Зозуля.