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Петухов: наконец-то назначена дата слушаний в CAS — 15 мая

14 апреля 2017, пятница. 20:11. Другие
Российский лыжник Алексей Петухов на своей странице в «Инстаграме» поделился радостной новостью: определена дата слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) – 15 мая.

«Дорогие друзья! У меня для вас хорошие новости!!! Наконец-то назначена дата слушаний в CAS — 15 мая. Теперь есть хоть какая-то определённость, тренируемся мы дальше спокойно или идём в гражданский суд!

В Мурманске ещё зима, и снег даже не думает таять. Все на лыжи», — написал Петухов.

О временной дисквалификации шести лыжников сборной России по подозрению в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи было объявлено 23 декабря.

Фото доступно в «Инстаграме»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Алексей Петухов
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