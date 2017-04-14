Петухов: наконец-то назначена дата слушаний в CAS — 15 мая

Российский лыжникна своей странице в «Инстаграме» поделился радостной новостью: определена дата слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) – 15 мая.«Дорогие друзья! У меня для вас хорошие новости!!! Наконец-то назначена дата слушаний в CAS — 15 мая. Теперь есть хоть какая-то определённость, тренируемся мы дальше спокойно или идём в гражданский суд!В Мурманске ещё зима, и снег даже не думает таять. Все на лыжи», — написал Петухов.О временной дисквалификации шести лыжников сборной России по подозрению в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи было объявлено 23 декабря.