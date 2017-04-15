Чемпион мира — 2013 в спортивной ходьбе Иванов возобновит карьеру на ЧР

Победитель чемпионата мира по лёгкой атлетике 2013 года в спортивной ходьбе на 20 км россиянинвозобновил тренировки после травмы.«Саша восстановился после всех болячек и сейчас активно тренируется. Он готов выступить на летнем чемпионате России в Чебоксарах», – приводит слова личного тренера спортсменаТАСС.Чемпионат России по спортивной ходьбе пройдёт в Чебоксарах с 10 по 11 июня. Иванов пока не отправил в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций заявку на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.