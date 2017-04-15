Сборная России по спортивной гимнастике провела ночь в аэропорту Стамбула

Сборная России по спортивной гимнастике по дороге на чемпионат Европы в румынский город Клуж-Напока была вынуждена провести всю ночь в аэропорту Стамбула из-за неожиданной отмены рейса. Об этом рассказала старший тренер сборной России«Сборная должна была вылететь в Румынию в субботу, но рейс отменили, о чём мы узнали буквально за полтора дня до отъезда. Спасибо Центру спортивной подготовки, который сумел в столь короткий промежуток времени найти нам другой вариант. Нам пришлось вчера вечером лететь в Стамбул, провести всю ночь в местном аэропорту и только утром вылететь в Клуж.Сейчас мы уже разместились в отеле для участников турнира, нас очень хорошо встретили. Но после всех этих дорожных мытарств и приключений команда очень устала и сейчас отдыхает. А в остальном всё в порядке, никаких особых жалоб на здоровье ни у кого из спортсменов нет», — приводит слова Родионенко ТАСС.