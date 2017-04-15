Дмитриев — первый россиянин, завоевавший золото в спринте на ЧМ по велотреку

Россиянинстал первым представителем своей страны, завоевавшим титул чемпиона мира в индивидуальном спринте на чемпионате мира по велотреку, который проходит в Гонконге.В финале Денис одолел голландца Харри Лаврейсена, а до этого в полуфинале оказался быстрее представителя Новой Зеландии Итана Митчелла, который в матче за третье место завоевал бронзу в борьбе с британцем Райаном Оусеном.1. Денис Дмитриев (Россия)2. Харри Лаврейсен (Нидерланды)3. Итан Митчелл (Новая Зеландия)