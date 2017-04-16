Войнова не вышла в финал в кейрине на ЧМ по велоспорту на треке в Гонконге

Российская велогонщицапоказала четвёртое время в своём заезде во втором круге соревнований в кейрине на чемпионате мира по велоспорту на треке в Гонконге и осталась за бортом финала в этой дисциплины. Ранее Анастасия преодолела первый раунд, пройдя дальше через заезд «надежды».На текущем чемпионате Войнова победила в командном спринте вместе с Дарьей Шмелёвой, а в гите на 500 метров стала бронзовым призёром.Ещё одна россиянка Татьяна Киселёва завершила борьбу в первом раунде.