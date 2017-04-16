Сборная России по велотреку стала третьей в общем зачёте на ЧМ в Гонконге

16 апреля в Гонконге завершился чемпионат мира по велотреку. Сборная России стала третьей в общекомандном зачёте, завоевав три золотых и одну бронзовую медаль. Победу одержали австралийцы, записавшие себе в актив три золота, пять серебра и три бронзы. Вторыми стали представители Франции, которые одержали три победы, один раз стали вторыми и ещё один раз замкнули тройку призёров.Золото у России завоевали Дарья Шмелёвав гите на 500 м, Денис Дмитриев в индивидуальном спринте и Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва в командном спринте, а бронзу — Анастасия Войнова в гите на 500 м.1. Австралия — 3-5-3.2. Франция — 3-1-1.3. Россия — 3-0-1.