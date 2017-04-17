Дмитриев: иногда мечта может осуществиться не с 1-й или 2-й, а с 5-й попытки

Чемпион мира по велоспорту на треке в индивидуальном спринте россиянин Денис Дмитриев по прилёте в Москву с первенства планеты в Гонконге поделился впечатлениями от победы.
«Честно говоря, пока ещё ничего не понял, не осознал. Приятно наконец завоевать это звание и получить эту радужную майку чемпиона мира. Четыре попытки было до этого, пятая вышла удачной. Так что идите к своей цели, иногда мечта может осуществиться не с первой или второй, а с пятой попытки.
Сейчас планирую двухнедельный отпуск, а потом поеду в Японию для участия в соревнованиях, в кейрине своём любимом. А дальше — по плану: чемпионат России, чемпионат Европы в конце октября и чемпионат мира — всё по новой. Глобальная цель теперь — защитить титул чемпиона мира, что гораздо сложнее, чем его завоевать. И, конечно, золото Олимпиады в Токио", — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.