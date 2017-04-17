Председатель БФГ: у нас с Россией хорошие шансы принять чемпионат Европы—2022

Председатель белорусской федерации гандбола Владимир Коноплёв рассказал о ходе подготовки совместной с Россией заявки на проведение мужского чемпионата Европы 2022 года. Он также оценил шансы получить турнир.
«Контакты идут, формируем окончательный пакет документов. Думаю, у нас хорошие шансы. Основным городом для проведения игр в Беларуси обозначили Минск, но Брест присутствует в качестве запасной площадки. Всё-таки вместимость в «Виктории» маловата…» — приводит слова Коноплёва «Вечерный Брест».