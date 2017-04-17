Кенийцы Кируи и Киплагат победили на «Бостонском марафоне»

Кенийские легкоатлеты Джеффри Кируи и Эдна Киплагат одержали победы на традиционном «Бостонском марафоне», который прошёл уже в 121-й раз. Ежегодно соревнования проводятся в третий понедельник апреля. Количество участников превышает 20 тыс. человек.
«Бостонский марафон». 42 км 195 м. Бостон, США
Мужчины
1. Джеффри Кируи (Кения) – 2.09,37
2. Гален Рапп (США) – 2.09,58
3. Сугуру Осако (Япония) – 2.10,28
Женщины
1. Эдна Киплагат (Кения) – 2.21,52
2. Росе Челимо (Бахрейн) – 2.22,51
3. Джордан Хасай (США) – 2.23,00.